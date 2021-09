Marat Marat Marat, Puy-de-Dôme La Carotte Sauvage et Nous Marat Marat Catégories d’évènement: Marat

Puy-de-Dôme

La Carotte Sauvage et Nous Marat, 11 septembre 2021, Marat. La Carotte Sauvage et Nous 2021-09-11 13:45:00 13:45:00 – 2021-09-11 17:30:00 17:30:00

EUR 40 40 Découvrons-nous au travers de la Carotte Sauvage : méditation, gourmandise, poésie, cueillette et enseignement. massetwanda@gmail.com +33 6 84 92 75 32 https://wandamasset.mystrikingly.com/

Marat