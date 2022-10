La Carotte et le béton – film documentaire Lannion Lannion Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Lannion

La Carotte et le béton – film documentaire Lannion, 8 novembre 2022, Lannion. La Carotte et le béton – film documentaire

2 Rue de Kérampont Espace Sainte-Anne Lannion Ctes-d’Armor SITARMOR Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont

2022-11-08 18:00:00 – 2022-11-08

Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont

Lannion

Ctes-d’Armor Dans le cadre du mois du film documentaire, projection du film en présence du réalisateur Émilien Bernard Un collectif de jeunes promoteurs de l’agriculture urbaine s’installe au Blosne, un quartier populaire de Rennes, avec une mission ambitieuse : retisser des liens entre les habitants, la nature et une nourriture saine. Pour y parvenir, ils installent une ferme entre les tours !

Durée du film : 52 mn mediatheque@lannion.bzh +33 2 96 37 99 10 https://mediatheque.lannion.bzh/ Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

dernière mise à jour : 2022-10-13 par SITARMOR

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Lannion Ctes-d'Armor SITARMOR Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont Ville Lannion lieuville Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion Departement Ctes-d'Armor

Lannion Lannion Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

La Carotte et le béton – film documentaire Lannion 2022-11-08 was last modified: by La Carotte et le béton – film documentaire Lannion Lannion 8 novembre 2022 2 Rue de Kérampont Espace Sainte-Anne Lannion Ctes-d'Armor SITARMOR Ctes-d'Armor Lannion

Lannion Ctes-d'Armor