La Carneille : Un village d’artisans d’art La Carneille, 1 avril 2023, La Carneille.

La Carneille : Un village d’artisans d’art 1 et 2 avril La Carneille

Venez à la découverte de mon univers. Au programme, des créations d’enluminures et de calligraphies seront présentées en exposition. Je vous fait (re)découvrir les contes les plus célèbres à travers des créations uniques travaillées de manière artisanale avec de l’or 22 carats, des pigments et de la détrempe médiévale (comme les moines au moyen-âge).

Mon univers étant en lien avec celui du médiéval fantastique, je réalise des parchemins sur les créatures et les légendes d’autrefois comme le lycan, la licorne et bien d’autres créatures…

Des démonstrations auront lieu sur le stand ainsi que diverses explications sur les techniques existantes, les supports utilisés, l’encadrement des parchemins, les techniques de dorure à la feuille…

Des démonstrations de calligraphie auront lieu également avec des explications sur les types de plumes que l’on peut utiliser, l’encre, les erreurs à ne pas faire si l’on désire apprendre l’écriture à la plume…

La Carneille 1 rue aux juifs La Carneille 61100 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.lemanuscritdesfees.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lemanuscritdesfees/ »}, {« type »: « email », « value »: « lemanuscritdesfees@outlook.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

enluminure calligraphie

©Le Manuscrit des Fées