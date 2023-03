La Carneille; un village d’artisans d’art La Carneille, 1 avril 2023, La Carneille.

La Carneille; un village d’artisans d’art 1 et 2 avril La Carneille

Exposition de créations, démonstrations de fabrications de montures en acétate de cellulose (à base de fibre de coton), en bois et en corne… Vous pourrez visiter mon atelier et pourquoi pas, imaginer votre prochaine monture. La création est grisante et infinie.

Dans les faits, l’industrie lunétière peut équiper correctement environ 80% des personnes, mais certaines personnes avec un visage aux mesures hors normes ou avec une forte correction, par exemple, restent déçues par leur équipement. Dans ce cas, pourquoi ne pas la faire fabriquer sur mesure?

Vous avez envie d’une monture personnalisée; Tel un cupidon, munit de son crayon, Sylvie peut dessiner la monture qui vous sied à ravir. Votre visage s’illumine à nouveau, vos yeux pétillent et c’est l’élue de votre regard…

La Carneille 1 rue aux juifs La Carneille 61100 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://sylcreation.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://labelleoptique.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labelleoptique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/labelleoptique »}, {« type »: « phone », « value »: « 0677835811 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

lunettesurmesure lunettedecreateur

©Sylvie Guillet