La Carneille : un village d’Artisans d’Art La Carneille, 1 avril 2023, La Carneille. La Carneille : un village d’Artisans d’Art 1 et 2 avril La Carneille Venez découvrir le métier de Vitrailliste,

Le village de La Carneille vous ouvre les portes de ses différents ateliers, et vous propose un regroupement d’Artisans d’Art sur quatre lieux différents.

Je vous y accueillerai, pour vous faire découvrir le métier de vitrailliste et serai installée dans l’atelier de Sylvie Guillet, Lunetière, au 1 rue aux Juifs.

Je travaillerai devant vous et vous expliquerai mon métier avec grand plaisir. Vous découvrirez les matériaux et outils utilisés, qui ont très peu changé depuis le moyen-âge.

Profitez de ces deux jours pour venir découvrir des métiers passion ! La Carneille 1 rue aux juifs La Carneille 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « vitrail.annepoisson@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://annepoissonvitrail.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Vitraux Vitrail ©Poisson Anne

