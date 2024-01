Balade Greeter à La Carneille LA CARNEILLE Athis-Val de Rouvre, dimanche 14 juillet 2024.

Athis-Val de Rouvre Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 15:00:00

fin : 2024-07-14

Balade commentée par Claude Guibout dans le charmant village de La Carneille. Le circuit d’1,7 km est balisé par 11 pupitres avec textes et illustrations sur l’histoire de La Carneille. Ce circuit parcourt le cœur du village et le vallon pittoresque du ruisseau de la Gine.

Sur Inscription (places limitées à 6 personnes)

LA CARNEILLE RDV à la place de la Halle au beurre

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie roche-doetre@flers-agglo.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Flers agglo