Journées Européennes du Patrimoine – Balade Greeter à La Carneille La Carneille Athis-Val de Rouvre, 16 septembre 2023, Athis-Val de Rouvre.

Athis-Val de Rouvre,Orne

Venez découvrir l’histoire du charmant village de La Carneille, en Suisse Normande, en compagnie du greeter Claude Guibout, au cours d’un circuit commenté d’1,7 km et agrémenté de quelques chants.

Sur Inscription (places limitées à 6 personnes).

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 . .

La Carneille Place de la Halle au beurre

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie



Come and discover the history of the charming village of La Carneille, in Suisse Normande, in the company of greeter Claude Guibout, on a 1.7 km guided tour, complete with song.

Registration required (places limited to 6 people)

Venga a descubrir la historia del encantador pueblo de La Carneille, en la región de Suisse Normande, en compañía del animador Claude Guibout, en una visita guiada de 1,7 km acompañada de canciones.

Inscripción obligatoria (plazas limitadas a 6 personas)

Entdecken Sie die Geschichte des charmanten Dorfes La Carneille in der Normannischen Schweiz in Begleitung des Greeters Claude Guibout auf einem 1,7 km langen kommentierten Rundgang, der durch einige Gesänge aufgelockert wird.

Auf Anmeldung (Plätze auf 6 Personen begrenzt)

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité