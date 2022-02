La caresse du loup L’Antre2 / Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Un été, au bord de la mer. Chloé a huit ans. L’homme est un ami proche, un violoniste talentueux, invité dans la maison de vacances. En commettant une agression sexuelle, il détruit l’enfance et l’innocence de Chloé qui se mure dans le silence. Clara, sa sœur adorée, devine sans savoir. A l’âge adulte, le secret explose au sein de la famille. Clara décide de ramener Chloé à la vie. Et fortes de leur lien, traquent le prédateur. S’inscrire : [[https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-caresse-du-loup-cie-grappes-dartistes-225182074647](https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-caresse-du-loup-cie-grappes-dartistes-225182074647)](https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-caresse-du-loup-cie-grappes-dartistes-225182074647)

Gratuit

Lecture musicale d’après le roman de Catherine Robert L’Antre2 / Lille 1 bis rue Georges Lefebvre Lille Lille Lille-Centre Nord

