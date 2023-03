SKA & ROCKSTEADY NIGHT N°3 (Concerts + Sound System) La Carène, 19 mai 2023, Brest.

SKA & ROCKSTEADY NIGHT N°3 (Concerts + Sound System) Vendredi 19 mai, 20h30 La Carène https://labilletterie.lacarene.fr/evenement/19-05-2023-20-30-ska-rocksteady-night-3-keith-tex-rudy-mills-the-steadytones-boboss-sound-system-the-grey-mamba-rubix-sound

Plus de 5 HEURES DE MUSIQUE NON STOP !!

Concerts & Sound System !!

KEITH & TEX !! RUDY MILLS !!

Ces trois voix ont marqué l’histoire de la musique en enchaînant tubes sur tubes avec aux commandes Derrick Harriott pour les tunes oldies comme l’incontournable « Stop That train », et Roberto Sanchez pour les 2 derniers albums de Keith & Tex, ces trois jamaïcains nous démontrent aujourd’hui qu’ils n’ont rien perdu de leurs facultés vocales et de leur aisance scénique, Oldies But Goodies !!!

THE STEADYTONES !!

Cela fait 8 ans que ce groupe qui vient d’Allemagne ont sorti leur premier album « Heavy Impact » et qu’ils se produisent dans presque toute l’Europe pour jouer leur « Explosive Reggay » et en tant que backing band de différents artistes reggae vintage venant jouer en Europe tels que Dawn Penn, Stranger Cole, Dorren Shaffler, Roy & Yvonne Panton ou Patsy Todd qui ont été séduits par le son vraiment original du groupe. Le groupe The Steadytones commencera la partie concert avec leur « Explosive Reggay » et accompagnera donc au CLUB les trois chanteurs.

BAL JAMAÏCAIN / ESPACE SOUND SYSTEM!!

(Avant les concerts et pour continuer la soirée dans le Hall)

Le dance hall (floor) sera sonorisé par la sono artisanale de 8000 Watts (4 Scoops) du BOBOSS SOUND SYSTEM, au programme :

RUBIX SOUND (Bresto / Normand), projet musical existant depuis un an et ayant déjà plus de 20 titres à son répertoire, Ska / Rocksteady / Reggae avec aussi bien des compositions que des titres Rubix sonorisés. Pour cette soirée ils seront 3 (selecta, singer et organiste).

BOBOSS SOUND SYSTEM, crew brestois qui colorise les soirées de notre ville depuis plus de 15 ans aux couleurs sonores du Reggae.

GREY MAMBA, Selector / Dj, Marseillais/ Brestois qui partage sa passion pour le son oldies jamaïcain, grâce à différents projets / événements (cigale Records, les Soirées « One Step Behind » et Rubix Sound).

La Carène 30 rue jean marie le bris 29200 brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.lacarene.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-19T20:30:00+02:00 – 2023-05-19T21:00:00+02:00

grey mamba