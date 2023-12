KEVIN LEVY LA CARAVELLE Meaux Catégorie d’Évènement: Meaux KEVIN LEVY LA CARAVELLE Meaux, 27 janvier 2024, Meaux. Seul en scène, il raconte son histoire, mêlant sketch , stand-up , danse, musique et Impro. Kevin porte également un regard sur la société actuelle, les aberrations politiques, la qualité des textes de nos chansons, etc.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

KEVIN LEVY LA CARAVELLE
Meaux
27 janvier 2024
Tarif : 17.00 – 17.00 euros.
20:30
LA CARAVELLE
10, rue Winston Churchill
77100 Meaux

