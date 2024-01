Alfred Yellow et Axel Mattei la Caravelle Marseille, mercredi 7 février 2024.

Alfred Yellow et Axel Mattei ♫Blues Rock 50’-70’♫ Mercredi 7 février, 20h30 la Caravelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T20:30:00+01:00 – 2024-02-07T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T20:30:00+01:00 – 2024-02-07T23:00:00+01:00

Sur la route du blues, ils ont côtoyé Robert Johnson et Eric Clapton, le King et Chuck Berry puis ils ont bu quelques bières en compagnie des Doors, bourlingué avec Johnny Cash et rencontré Joe Cocker… Alfred Yellow en trio (guitare-chant, contrebasse, clavier) c’est un voyage dans l’esprit du blues et du rock des 50’s aux 70’s…

la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur