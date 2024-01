Wallace Negao & Dolce Samba la Caravelle Marseille, mercredi 17 janvier 2024.

Wallace Negao & Dolce Samba ♫BOSSA NOVA♫ Mercredi 17 janvier, 20h30 la Caravelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T20:30:00+01:00 – 2024-01-17T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-17T20:30:00+01:00 – 2024-01-17T23:00:00+01:00

Walace et Bossa Carioca est un trio musical brésilien composé d’un chanteur/joueur de cavaco (petite guitare à 4 cordes, instrument typique de la samba) Wallace Negao, ainsi que de 2 percussionnistes: Nico Dolce percussionniste batteur et Chris Monteiro percussionniste. Les instruments joués sont spécifiquement ceux de la musique brésilienne (pandeiro, tantan, cuica, tamborim) et cajon: Guitare, voix/Alain Rageot: Basse, chœurs/Ulrich Edorh: Batterie, Chœurs.

_____________________________________________________________

Réserver une table → https://module.lafourchette.com/fr_FR/module/623575-c56f2

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://module.lafourchette.com/fr_FR/module/623575-c56f2 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]