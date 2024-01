SAN SALVADOR LA CARAVELLE Marcheprime, jeudi 28 mars 2024.

Six voix puissantes, terriennes, connectée, presque chamaniques, qui chantent un folk tellurique et hypnotique, soutenu par des percussions. Six voix qui font entendre la langue occitane de l’Ouest du Massif Central.Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le concert est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable.Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la transe, d’un chœur punk et de constructions math-rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant.Ce groupe inclassable et furieusement intemporel offre une polyphonie aussi enracinée que créative, aussi traditionnelle que contemporaine. Ils percutent les consciences, fascinent et interrogent.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA CARAVELLE 37 avenue Leon DELAGRANGE 33380 Marcheprime 33