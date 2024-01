BAKEKE LA CARAVELLE Marcheprime, dimanche 24 mars 2024.

« Coiffé d’un chapeau de paille et vêtu d’une longue blouse noire, monsieur Bakéké s’obstine avec des seaux en plastique dans des jeux de construction et d’équilibre. Déterminé mais terriblement maladroit, le clown jongleur multiplie les constructions géométriques et les gags. Doux rêveur, il empile, aligne, explore les lignes et les formes comme à la recherche de la figure parfaite. Des péripéties burlesques, des colonnes et des pyramides aux architectures parfaites qu’il détruit aussi sec, avant de relever un nouveau défi. »Cirque théâtre d’Elboeuf

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 15:00

LA CARAVELLE 37 avenue Leon DELAGRANGE 33380 Marcheprime 33