CHARLIE A LA RECHERCHE DE CHARLIE LA CARAVELLE Marcheprime, vendredi 15 mars 2024.

Charlie, notre héroïne, parcourt la Savante avec le projet de rejoindre les Chevoux Souvages. Charlie rencontre un Koatiti qui lui dit de ne surtout pas dire qu’elle s’appelle Charlie. En mission avec le troupeau de Chevoux Souvages, elle quitte la Savante pour se retrouver en terre de Patalogie et rencontre de nouvelles créatures plus incroyables les unes que les autres. Pour traduire à la scène ces paysages et ces situations riches de fantaisie, nous vous invitons à découvrir le duo inégalable de nos explorateurs narrateurs. Dans cet espace scénique, la lumière, les images projetées, l’univers sonore, la composition musicale participent à raconter l’ensemble des évènements, rencontres, émotions que notre héroïne Charlie va éprouver.Martin Bellemare dans Charlie à la recherche de Charlie nous parle de la quête de son identité et de l’imaginaire, sans limite…

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA CARAVELLE 37 avenue Leon DELAGRANGE 33380 Marcheprime 33