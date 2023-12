STAR OF GOSPEL LA CARAVELLE Marcheprime, 9 février 2024, Marcheprime.

Chanter, danser et taper dans les mains ! Lors de ce concert exceptionnel Bridget Bazile vous propose un programme de spirituals, de gospel traditionnels et de morceaux plus contemporains remplis de bonne humeur. Oh Happy Day, Amazing Grace, Rejoice and Oh When the Saints ! Tout droit venu de la Nouvelle Orléans aux États-Unis, Bridget Bazile est l’une des icônes actuelles du chant gospel international. Son énergie, sa générosité, et sa voix exceptionnelle permettent de faire vivre ce patrimoine musical riche et profond dans un style unique, ou` le gospel se mêle au blues et au classique dans des compositions et des arrangements endiablés.A son image, elle partage la scène avec des musiciens et chanteurs dont la générosité est le maître mot. Vincent Balse, pianiste concertiste et directeur musical de l’Orchestre de Chambre de Lyon, assure la direction artistique de ce concert. L’occasion d’écouter le timbre de voix unique de Bridget Bazile, subtil mélange de chant lyrique et de tradition afro-américaine.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA CARAVELLE 37 avenue Leon DELAGRANGE 33380 Marcheprime 33