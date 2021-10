Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LA CARAVELLE ET L’OISEAU BLANC (LA NUIT DU CIRQUE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LA CARAVELLE ET L'OISEAU BLANC (LA NUIT DU CIRQUE) Toulouse, 13 novembre 2021, Toulouse. LE BIJOU 123 Avenue de Muret

2021-11-13

Toulouse Haute-Garonne Arkhmann Ürdji, personnage inquiétant et rassurant à la fois, sorte de mage des temps modernes, nous livre un récit de vie mêlant des anecdotes de voyages, des réflexions sur le réel et expériences surnaturelles stupéfiantes. Retrouvez le détail du spectacle sur : lanuitducirque.com

Spectacle à partir de 10 ans. Un rendez-vous inhabituel pour un spectacle, un endroit du réel.

le.bijou@wanadoo.fr +33 5 61 42 08 69 http://www.le-bijou.net/

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse

