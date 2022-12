La Caravan’Slam – Damien Noury Plouha, 8 janvier 2023, Plouha .

1 Rue du 8 Mai 1945 Plouha Côtes-d’Armor

2023-01-08 17:00:00 – 2023-01-08

Plouha

Côtes-d’Armor

Scène slam. Tout public. La Caravan’Slam vous propose un voyage à dos de mots. Conçue et animée par Damien Noury, il sera accompagné de la poétesse Émilie Sciot. Au rythme d’une scène par mois, entre octobre 2022 et mai 2023, La Caravan’Slam pose ses valises dans huit lieux du département. La Caravan’Slam, c’est d’abord un espace où chacun est à la fois acteur et spectateur, un lieu de rencontre et d’écoute, pour le plaisir des mots et la joie d’une parole partagée. Bienvenue donc, à toutes et à tous pour slamer, dire, lire, scander ou bien simplement écouter : la scène est ouverte. Inscriptions auprès du Café Libraire Babelle, la Boutik à Boukins.

contact@librairie-babelle.fr http://www.facebook.com/boutikaboukins

