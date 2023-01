La Caravan’Slam avec Damien Noury et Yas Paimpol Paimpol Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Au rythme d’une scène par mois, entre Octobre 2022 et Juin 2023, La Caravan’Slam pose ses valises dans neuf lieux du département, pour vous proposer, en entrée libre, un moment convivial et collectif autour de l’oralité poétique. La Caravan’Slam est un voyage à dos de mots conçu et animé par Damien Noury, accompagné à chacune de ses haltes par une poétesse différente, invitée pour l’occasion. Yas est l’invitée de Décembre. La scène est précédée d’un atelier Slam de deux heures et demi – 14h 16h30, sur inscription et en participation libre. +33 7 60 85 73 40 https://www.limagequiparleblog.org/ La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

