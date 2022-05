La Caravane Vanne Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

La Caravane Vanne

Gare Saint Sauveur, 22 mai 2022, Lille.

Gare Saint Sauveur, le dimanche 22 mai à 10:00

Gonflez vos pneus, graissez vos chaînes, en ce dimanche 22 mai, c’est la fête du vélo familial et festif ! La Caravane Vanne démarre à la Gare Saint Sauveur à 10h et cette année nous allons rouler quelques kilomètres de plus ! Arrêt performances + pique-nique à Baisieux avec la compagnie Le Vent du Riatt, le Bal à Gogo, la danse du Géant de Wazemmes, les animations du peloton Belge. Frites, mousse et compagnie pour prendre des forces afin de finir notre périple jusqu’à Tournai au parc Marvis. En cette année exceptionnelle, la Caravane Vanne a été labellisée par Utopia et le Parc Bleu de l’Eurométropole. 10h Départ Lille – Gare St-Sauveur 10h Départ Tournai – Place St Pierre 10h Départ Avelgem 12h Pique-Nique Baisieux – Parc salle des fêtes 15h Départ pour Tournai 17h Tournai – Parc Marvis Une caravane exceptionnelle, labellisée par Utopia et l’Eurométropole. De la randonnée, du pique-nique, de la musique, des performances. Tous à vos vélos pour une journée festive et conviviale. Gare Saint Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord

2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T20:00:00

