La caravane “Tous Aidants” Place de la République, 25 mai 2022, Paris.

Du mercredi 25 mai 2022 au vendredi 27 mai 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 19h00

. gratuit

La caravane “Tous Aidants” s’installe pendant 3 jours sur la place de la République pour aller au-devant des proches aidants.

La Compagnie des Aidants est un réseau d’entraide et d’échange, privé et sécurisé, entre aidants. Nous mettons à disposition pour les aidants une plateforme de formation en ligne, un annuaire des aidants et des bénévoles ainsi qu’une ligne téléphonique d’information.

Depuis 4 ans, la Compagnie des Aidants a mis en place une Caravane qui va à la rencontre des aidants pour les écouter et leur proposer des solutions concrètes afin d’améliorer leur quotidien. Des assistantes sociales locales sont présentes pour accueillir et renseigner les aidants sur les structures locales et leur donner de la documentation.

La Caravane « Tous Aidants » reprend la route pour une nouvelle tournée en Juin prochain. La première étape de la tournée débutera à Place de la République à Paris les 25, 26 et 27 Mai 2022 de 9h30 à 19h00. Venez nous rencontrer !

Place de la République place de la république 75010 Paris

Contact : https://lacompagniedesaidants.org/caravane-tous-aidans/la-caravane-tous-aidants-edition-2022/ 0176284081 contact@lacompagniedesaidants.org https://www.facebook.com/La-Compagnie-des-Aidants-1575894049300277/?ref=pages_you_manage https://www.facebook.com/La-Compagnie-des-Aidants-1575894049300277/?ref=pages_you_manage

La Compagnie des Aidants La caravane “Tous Aidants” à Boulogne-Billancourt en 2021