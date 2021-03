La Caravane Sitala : esprit d’utopie pour une citoyenneté cosmopolite Lycée Joseph Lot, 27 mai 2021-27 mai 2021, Pontivy.

du jeudi 27 mai au vendredi 28 mai à Lycée Joseph Lot

Entre renforcement de l’unité et défense des diversités, un dialogue interculturel chez les jeunes semble plus important que jamais pour construire un monde toujours plus solidaire.

Dès le printemps 2021, la troupe haute en couleurs de la [Caravane Sitala](https://youtu.be/8oR_N8WAS84) sillonnera les routes de Bretagne à la rencontre des enfants et des jeunes. Elle s’arrêtera au fil de son parcours dans les établissements primaires et secondaires qui le souhaitent et pendant quelques jours plantera un décor d’ailleurs.

Au programme : initiation aux percussions et à la danse africaine, ateliers de peinture sur tissu « Bogolan », jeux de rôle, théâtre, spectacles et concerts. Les jeunes pourront s’improviser musiciens, danseurs ou acteurs et ensemble dévoiler tous leurs talents sur des rythmes entrainants. C’est à travers ateliers et cocréations de musique, danse et arts plastiques, autour du lien entre la Bretagne et les pays d’Afrique, que les enfants découvrent des pratiques culturelles et s’initient à une ouverture au monde.

Au-delà d’une découverte artistique et culturelle originale, les jeunes seront amenés à s’interroger, échanger et se concerter pour construire une vision partagée et possiblement commune de leur avenir. À l’aide d’outils pédagogiques innovants, les animateurs emploient l’interculturalité comme vecteur d’éducation à la solidarité et la citoyenneté internationale.

Des échanges autour de la valorisation de la différence, de l’égalité, l’estime de soi et le respect des autres conduiront à un dialogue constructif, prémices d’un engagement citoyen et d’une mobilisation pour un mieux vivre-ensemble.

La troupe de la Caravane est elle-même un exemple d’interculturalité et de mixité, avec des animateurs, des musiciens, des comédiens, des Français, des Africains, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes qui se retrouvent autour d’un projet fédérateur de partage et de transmission.

Liban, jeune migrant somalien racontera son périple à travers l’Afrique et l’Europe pour rejoindre la France. Laïlaï, griot burkinabè, unira les musiciens au son de son djembé.

Aude et Delphine, comédiennes, utilisent les techniques du Théâtre-Forum, théâtre populaire à vocation participative, qui invite les spectateurs à dénoncer des injustices et à devenir acteurs d’une réalité idéale. Les situations de racisme, discrimination, défiance mises en scène résultent en un dialogue qui porte des envies de solidarité.

À travers des scènes jouées par la troupe de la Caravane, les jeunes sont placés en position de dévoiler des situations d’inégalité et d’oppression. Dès lors, de spectateurs, ils sont invités à devenir acteurs. Ils investissent la scène, arborent le rôle du personnage opprimé, lui confèrent les répliques d’un dénouement plus juste et heureux.

L’exemple d’une jeune fille traitée injustement par rapport à son frère ou d’un jeune migrant rejeté parce que différent suscite immédiatement de vives réactions parmi les jeunes spectateurs, qui dénoncent sans réserve l’injustice des situations. Lorsque place leur est donnée sur scène, les spect-acteurs, incarnent dès lors les personnages et défendent leur voix.

L’approche innovante est valorisée dans le moyen de partage des expériences avec du Web-forum. Selon les possibilités techniques, les propositions de scène idéale de Théâtre-forum faites par chaque groupe seront filmées et diffusées (soit en direct, soit en « replay ») à d’autres groupes, dans d’autres établissements de Bretagne mais aussi dans des structures au Burkina Faso. Un dialogue sera dès lors instauré au-delà de la sphère locale et pourra résonner hors des frontières. Le dialogue interculturel, malgré l’absence de mobilité, sera vecteur de partage.

En fin d’intervention, un spectacle-concert permet de réunir autour de créations singulières les jeunes, leurs enseignants, leur famille dans une représentation festive et conviviale qui met en avant tous les enseignements portés par la troupe Sitala.

Inscriptions des établissements scolaires auprès de l’association. Devis sur demande.

Sitala propose une caravane culturelle itinérante en Bretagne pour renforcer un dialogue résolument positif entre jeunes bretons et jeunes d’Afrique sur leurs enjeux et avenirs communs.

Lycée Joseph Lot 4 Rue Jean Marie de Lamennais, 56300 Pontivy Pontivy



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-27T08:00:00 2021-05-27T19:00:00;2021-05-28T08:00:00 2021-05-28T19:00:00