La Caravane passe… Lille, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Lille.

La Caravane passe…

Lille, le mercredi 14 juillet à 00:00

Comment qu’à moy lonteinne Soiez, dame d’onnour, Si m’estes vous procheinne Par penser nuit et jour. Car Souvenir me meinne, Si qu’adès sans sejour Vo biauté souvereinne, Vo gracieus atour, Vo maniere certainne Et vo fresche coulour Qui n’est pale ne veinne, Vou toudis sans sejour. Comment qu’à moy. Dame, de grace pleinne, Mais vo haute valour, Vo bonté souvereinne Et vo fine douçour En vostre dous demeinne M’ont si mis que m’amour, Sans pensée vilainne, Meint en vous que j’aour, Comment qu’à moy lonteinne Soiez, dame d’onnour. Mais Desirs qui se peinne D’acroistre mon labour Tenra mon cuer en peinne Et de mort en paour, Se Diex l’eure m’ameinne Qu’à vous, qui estes flour De toute flour mondeinne, Face tost mon retour. Comment qu’à moy lonteinne Soiez, dame d’onnour, Si m’estes vous procheinne Par penser nuit et jour.

Un spectacle familial sur les saucisses.

