La clé des champs, le vendredi 15 octobre à 21:00

Depuis 20 ans, La Caravane Passe a sillonné les routes de l’hexagone, d’Europe de l’Est à l’Ouest, d’Asie et du Moyen Orient, a collaboré avec Rachid Taha ou Soviet Suprem… Fort de ces expériences, le groupe défend un esprit nomade où s’entremêlent le hip- hop, la tziganie, l’orientalisme, les manoucheries et la chanson française. + Première partie : GUIVE & THE ORIGINAL REGGAE ADDICTS reggae soul Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 13,00€

Chanson nomade et festive “Nomadic Spirit” La clé des champs 13 rue Romain Rolland PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T21:00:00 2021-10-15T23:00:00

