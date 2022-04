La caravane ensorcelée Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Catégories d’évènement: Aix-Villemaur-Pâlis

Aube

La caravane ensorcelée Aix-Villemaur-Pâlis, 14 mai 2022, Aix-Villemaur-Pâlis. La caravane ensorcelée Aix-Villemaur-Pâlis

2022-05-14 – 2022-05-14

Aix-Villemaur-Pâlis Aube Samedi 14 mai : VILLEMAUR SUR VANNE – La caravane ensorcelée, dans l’ancienne école du village, de 10h à 17h. La pellicule ensorcelée proposera des ateliers et diffusion de cours métrage se déroulant par petits groupes dans la caravane. Contact : mairie.avp@aix-villemaur-palis.fr – +33 (0)3 25 46 75 00 mairie.avp@aix-villemaur-palis.fr +33 3 25 46 75 00 Samedi 14 mai : VILLEMAUR SUR VANNE – La caravane ensorcelée, dans l’ancienne école du village, de 10h à 17h. La pellicule ensorcelée proposera des ateliers et diffusion de cours métrage se déroulant par petits groupes dans la caravane. Contact : mairie.avp@aix-villemaur-palis.fr – +33 (0)3 25 46 75 00 Aix-Villemaur-Pâlis

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-Villemaur-Pâlis, Aube Autres Lieu Aix-Villemaur-Pâlis Adresse Ville Aix-Villemaur-Pâlis lieuville Aix-Villemaur-Pâlis Departement Aube

Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-villemaur-palis/

La caravane ensorcelée Aix-Villemaur-Pâlis 2022-05-14 was last modified: by La caravane ensorcelée Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis 14 mai 2022 Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Aix-Villemaur-Pâlis Aube