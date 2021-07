Decize Decize 58300, Decize La caravane du sport Decize Decize Catégories d’évènement: 58300

Decize

La caravane du sport Decize, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Decize. La caravane du sport 2021-07-30 – 2021-07-30 Stade des Halles Allée Marcel Merle

Decize 58300 L’Office Municipal des Sports (O.M.S.) accueille la « Caravane du sport » pour faire découvrir aux enfants, pré-ados et jeunes des activités ludiques et insolites (3-18 ans). Le but de ces journées est de les sensibiliser à la pratique du sport mais aussi d’apporter une nouvelle offre de pratiques sportives en dehors de celles proposées par le niveau fédéral. Les activités proposées seront les sports d’adresse, challenge athlétique, sports d’opposition et collectifs.

Structures gonflables sur place Les inscriptions sont à effectuer en arrivant au stade. tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 http://sud-nivernais.fr/ L’Office Municipal des Sports (O.M.S.) accueille la « Caravane du sport » pour faire découvrir aux enfants, pré-ados et jeunes des activités ludiques et insolites (3-18 ans). Le but de ces journées est de les sensibiliser à la pratique du sport mais aussi d’apporter une nouvelle offre de pratiques sportives en dehors de celles proposées par le niveau fédéral. Les activités proposées seront les sports d’adresse, challenge athlétique, sports d’opposition et collectifs.

Structures gonflables sur place Les inscriptions sont à effectuer en arrivant au stade. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: 58300, Decize Étiquettes évènement : Autres Lieu Decize Adresse Stade des Halles Allée Marcel Merle Ville Decize lieuville 46.8333#3.45839