LA CARAVANE DES ÉCRITURES OLYMPIQUE Musée Historique Huningue, mercredi 26 juin 2024.

LA CARAVANE DES ÉCRITURES OLYMPIQUE Culture & Sport en Grand Est Mercredi 26 juin, 13h30 Musée Historique aucune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-26T13:30:00+02:00 – 2024-06-26T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-26T13:30:00+02:00 – 2024-06-26T17:30:00+02:00

La caravane des écritures,

repart pour 2024…pour les Olympiades culturelles !!

Petit lieu itinérant de mai à septembre 2023, sur une demi-journée, en extérieur. La Caravane des écritures propose des pratiques ludiques et créatives de l’écriture, de l’illustration et de la lecture à voix haute. Les ateliers sont ouverts à tous, petits et grands, jeunes et anciens !

Elle s’adaptera cette année à l’occasion des Jeux Olymiques

La Caravane, c’est tout ça :

– Des ateliers (écriture, illustration et mise en voix, expression corporelle !) encadrés par des professionnels – des auteurs, des illustrateurs et des comédiens.

– Du matériel mis à disposition pour que chacun puisse s’exprimer même en dehors des ateliers.

– Deux lectures professionnelles en musique par jour.

– Une mini zone d’écoute de podcasts originaux.

– Une exposition évolutive mettant en valeur les créations réalisées lors des ateliers.

– Une mini-librairie et une bibliothèque.

Musée Historique 6 rue des Boulangers, 68330 Huningue Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est 03 89 89 33 94 http://www.histoire-huningue.eu À un jet de pierre de l’ancienne place d’armes et du monument Abbatucci, le Musée d’Histoire de Huningue garde le souvenir de tous ceux qui l’ont habité.

Construite à la fin du XVIIIe siècle pour le service de l’intendance et des fortifications, la vieille bâtisse, baptisée « Casino », abrite depuis 1979 une belle collection de maquettes, plans, gravures, portraits, lettres patentes, retraçant l’histoire trois fois séculaire de l’un des chefs-d’œuvre de Vauban, de ses trois sièges et de ses vaillants défenseurs.

D’autres documents, patiemment rassemblés par la Société d’Histoire de Huningue et de sa région, font revivre les événements de la Grande Révolution, la ville de garnison et la cité industrielle, ainsi que les épisodes des deux guerres mondiales.

Sont également exposées des vues de l’ancienne pisciculture impériale de Huningue-Blotzheim, du château du Landskron, ou encore de la cense de Michelfelden.

©Nevena Angelina