La Caravane des Arts La Dame de Canton Paris, mercredi 21 février 2024.

Le mercredi 21 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant Sur place : 10 EUR

Prévente : 8 EUR

Bonne humeur assurée avec cette soirée humour & chanson

Pour sa 59ème Edition à la Dame de Canton, le Plateau cabaret La Caravane des Arts organisé par l’association Give Your Talents, programmé et présenté par Boris Gasiorowski, vous propose une palette de 5 humoristes et 5 chanteurs(ses).

Chaque artiste vous présentera, tour à tour, 10 minutes extraites de leur univers.

Pour la chanson vous retrouverez sur scène :

Hervé Lenoir (chanson pop jazzy), Yaya (chanson et variété internationale aux tonalités orientales), Nathan (chanson pop rock), Johanna et Diva (chanson et variété soul internationale),

Pour l’humour : Sébastioen Loew, Athina, Danielle Schwartz, Sous-Côté et Théo Chêne.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/la-caravane-des-arts1

