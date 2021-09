Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence La Caravane des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

La Caravane des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence, 11 septembre 2021, Saint-Rémy-de-Provence. La Caravane des Alpilles 2021-09-11 – 2021-09-12

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence Samedi 11 Septembre :

• BAUX-DE-PROVENCE : Dès 10h30 : ouverture de la manifestation

• SAINT-ETIENNE-DU-GRES – Domaine Dalmeran

Les Arts se Baladent : balade artistique guidée au domaine sur réservation



Dimanche 12 Septembre :

• MOURIÈS : À partir de 10h30 : au Parc Moulin Peyre

• EYGALIÈRES : À partir de 16h30 : Rue de la République



Samedi 18 Septembre :

• SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE : À partir de 10h30 : dans les Arènes Barnier

• LE PARADOU: À partir de 15h : Parking de la route St Roch

• MAUSSANE-LES-ALPILLES : À partir de 17h : dans les Arènes



Dimanche 19 Septembre :

• FONTVIEILLE : À partir de 10h30 : dans les Arènes

• MAS-BLANC : À partir de 15h00 : Place de la Mairie

• SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS : À partir de 16h30 : dans les Arènes pour le final de cette première édition !

______

TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS : ENTRÉE LIBRE SUR PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE. La Caravane déambulera les 11, 12, 18 & 19 septembre dans les communes des Alpilles. +33 4 90 92 05 22 Samedi 11 Septembre :

• BAUX-DE-PROVENCE : Dès 10h30 : ouverture de la manifestation

• SAINT-ETIENNE-DU-GRES – Domaine Dalmeran

Les Arts se Baladent : balade artistique guidée au domaine sur réservation



Dimanche 12 Septembre :

• MOURIÈS : À partir de 10h30 : au Parc Moulin Peyre

• EYGALIÈRES : À partir de 16h30 : Rue de la République



Samedi 18 Septembre :

• SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE : À partir de 10h30 : dans les Arènes Barnier

• LE PARADOU: À partir de 15h : Parking de la route St Roch

• MAUSSANE-LES-ALPILLES : À partir de 17h : dans les Arènes



Dimanche 19 Septembre :

• FONTVIEILLE : À partir de 10h30 : dans les Arènes

• MAS-BLANC : À partir de 15h00 : Place de la Mairie

• SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS : À partir de 16h30 : dans les Arènes pour le final de cette première édition !

______

TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS : ENTRÉE LIBRE SUR PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE. dernière mise à jour : 2020-12-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Ville Saint-Rémy-de-Provence lieuville 43.78277#4.8728