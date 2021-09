Annœullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin, Nord La Caravane de l’étrange Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Nord

La Caravane de l’étrange Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 30 octobre 2021, Annœullin. La Caravane de l’étrange

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, le samedi 30 octobre à 14:00

(en continu 15 pers. par séance toutes les 15 à 20 min). parvis de la médiathèque. Poussez la porte de cette étrange caravane et pénétrez directement dans le monde d’Edgar Allan Poe … Un chat noir pendu, des cris stridents, des bruits suspects et des personnages plus qu’inquiétants …Tout y est pour vous faire frémir et rire ! Un lieu à fréquenter que si vous n’avez pas peur d’avoir peur … A partir de 10 ans. Les P’tits Rendez-vous Culturels. La caravane de l’étrange avec la Cie «La Belle Histoire» Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annœullin, Nord Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Adresse Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Ville Annœullin lieuville Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin