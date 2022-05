La caravane de l’Alternance Vorey Vorey Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vorey

La caravane de l'Alternance Vorey, 11 mai 2022, Vorey.

2022-05-11 09:30:00 – 2022-05-11 12:00:00 Sous la Halle Place des Moulettes

Vorey Haute-Loire Pôle Emploi et la Mission locale ont mis en place une caravane de l’alternance visant à promouvoir ce cursus de formation. Celle-ci s’arrêtera à Vorey le 11 mai. Sous la Halle Place des Moulettes Vorey

