Place Robert Charles – Terre-Sainte, le jeudi 18 mars à 08:30 Service mobile d’information jeunesse pour les 16-25 ans – La cité des métiers Place Robert Charles – Terre-Sainte 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T08:30:00 2021-03-18T15:30:00

