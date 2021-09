LA CARAMELITA – THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB Thélonious Café Jazz Club, 28 octobre 2021, Bordeaux.

Thélonious Café Jazz Club, le jeudi 28 octobre à 20:30

Entre danse et musique, puisé dans le répertoire du flamenco “jondo”, ce spectacle représente le spectre de la vie : une décomposition des émotions, de la peine à la joie. C’est à travers une intense interprétation que “La Caramelita” réveille ces sentiments, si profonds et si chers au flamenco. Un spectacle flamboyant. Manuel Vasquez – guitare Alejandro Mendía – chant Deborah “La Caramelita” – danse Et invités [https://youtu.be/m5D1P7tbfOM](https://youtu.be/m5D1P7tbfOM)… ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 8€ (participation concert) – 6€ adhérents [At] – => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Infos et réservations table tapas et restaurant : 06 85 99 32 42 THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

Participation concert : 8€ / 6€ pour les adhérents [At]

CONCERT et DANSES : FLAMENCO TABLAO TRADITIONNEL

