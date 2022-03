La Caramelita Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Entre danse et musique, puisé dans le répertoire du flamenco “jondo”, ce spectacle représente le spectre de la vie : une décomposition des émotions, de la peine à la joie. C’est à travers une intense interprétation que “La Caramelita” réveille ces sentiments, si profonds et si chers au flamenco. Un spectacle flamboyant.

8€ / 6€

Flamenco Tablao Traditionnel Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

2022-04-21T19:30:00 2022-04-21T23:59:00

