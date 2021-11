La Caramelita La Grande Poste, 10 novembre 2021, Bordeaux.

La Caramelita

La Grande Poste, le mercredi 10 novembre à 20:00

C’est à travers une intense interprétation que « La Caramelita » réveille ces sentiments, si profonds et si chers au flamenco. De la soléa mélancolique et poignante à l’alegría légère et trépidante, le tonnerre des talons s’unit aux jaleos et aux rythmes syncopés de la guitare pour vous offrir un moment de sensualité, de fougue et de partage. Elle est accompagnée dans ce spectacle par Manuel Vazquez à la guitare, Anthony Dunoguier au cajón et Alejandro Mendía au chant.

Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 16€

Entre danse et musique, puisé dans le répertoire du flamenco « jondo », ce spectacle représente le spectre de la vie : une décomposition des émotions, de la peine à la joie.

La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Seurin Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:00:00 2021-11-10T21:30:00