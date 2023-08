Fête des salins d’Hyères La Capte Hyères, 9 septembre 2023, Hyères.

Hyères,Var

Cette année vous êtes conviés à venir vivre deux journées d’animations exceptionnelles sur le site du salin des Pesquiers..

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

La Capte Route de Giens

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year you are invited to come and live two days of exceptional animations on the Pesquiers salt marsh.

Este año, le invitamos a venir y disfrutar de dos días de acontecimientos excepcionales en la marisma salada de Pesquiers.

Dieses Jahr sind Sie eingeladen, zwei Tage lang außergewöhnliche Veranstaltungen auf dem Gelände der Saline von Pesquiers zu erleben.

