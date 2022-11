Open Door Day – Programme DevOps Engineer La Capsule Paris Catégorie d’évènement: Paris

Open Door Day – Programme DevOps Engineer La Capsule, 22 novembre 2022, Paris. Open Door Day – Programme DevOps Engineer Mardi 22 novembre, 18h00 La Capsule

Sur Inscription

Venez découvrir l’équipe et le programme DevOps Engineer ! La Capsule 56 boulevard Pereire, 75017 Paris Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris 75017 Île-de-France La Capsule est une école de code pour les Digital Makers qui souhaitent apprendre à coder et devenir autonomes techniquement ? En 10 semaines, l’objectif est de donner aux gens les compétences techniques nécessaires pour devenir DevOps en utilisant les technos les plus prisées par les entreprises. Le DevOps est un nouveau métier aujourd’hui très prisé par les entreprises et les startups de la Tech. Véritable couteau suisse de l’IT, le DevOps doit maîtriser de nombreuses compétences, à la fois techniques et humaines. Au programme de cette rencontre ?

? Visite de notre campus à Paris

? Présentation du programme DevOps Engineer

? Rencontre avec l’équipe de La Capsule

Le tout autour d’un Drink ! Avec 95% de taux de retour en activité, La Capsule compte aujourd’hui plus de 1000 alumni. Pour créer ce nouveau programme, nous nous sommes entourés d’experts DevOps et avons mis la pédagogie par projet au coeur de notre méthode. Ce programme peut être financé par Pôle Emploi et vos heures CPF !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T18:00:00+01:00

2022-11-22T19:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu La Capsule Adresse 56 boulevard Pereire, 75017 Paris Quartier de la Plaine-de-Monceau Ville Paris lieuville La Capsule Paris

La Capsule Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Open Door Day – Programme DevOps Engineer La Capsule 2022-11-22 was last modified: by Open Door Day – Programme DevOps Engineer La Capsule La Capsule 22 novembre 2022 La Capsule Paris Paris

Paris