Martigues Martigues 13500, Martigues La capouliero fait monter l’aïoli Martigues Martigues Catégories d’évènement: 13500

Martigues

La capouliero fait monter l’aïoli Martigues, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Martigues. La capouliero fait monter l’aïoli 2021-07-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-20 15:00:00 15:00:00 Quai Lucien Toulmond Cours de l’Ile

Martigues 13500 “Autour d’un aiòli bien monté et odorant, et roux comme un fil d’or, où sont …les hommes qui ne se reconnaissent point frères ? ” Ainsi parlait Mistral ! L’aiòli, c’est un moment d’union, de convivialité, c’est un moment de partage : c’est à tout cela que nous vous invitons, avec en prime, le traditionnel concours de la Capouliero ! Une matinée dédiée à la (re) découverte de ce plat emblématique de la cuisine provençale et au partage de recettes de famille, de secrets culinaires, d’astuces…la matinée se clôturera par une dégustation… archives-communales@ville-martigues.fr +33 4 42 44 30 65 “Autour d’un aiòli bien monté et odorant, et roux comme un fil d’or, où sont …les hommes qui ne se reconnaissent point frères ? ” Ainsi parlait Mistral ! L’aiòli, c’est un moment d’union, de convivialité, c’est un moment de partage : c’est à tout cela que nous vous invitons, avec en prime, le traditionnel concours de la Capouliero ! dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: 13500, Martigues Étiquettes évènement : Autres Lieu Martigues Adresse Quai Lucien Toulmond Cours de l'Ile Ville Martigues lieuville 43.405#5.05117