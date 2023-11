Thé Dansant : organisé par le groupe folklorique « Lous Pastourios » La Capitelle Monistrol-sur-Loire, 12 novembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Thé dansant avec l’orchestre Aurélie et Jérôme ARNAUD, organisé par le groupe Folklorique LOUS PASTOURIOS.

2023-11-12 14:30:00 fin : 2023-11-12 19:30:00. .

La Capitelle

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Tea dance with the Aurélie and Jérôme ARNAUD orchestra, organized by the LOUS PASTOURIOS Folklore Group

Baile del té con la orquesta de Aurélie y Jérôme ARNAUD, organizado por el Grupo folclórico LOUS PASTOURIOS

Tanztee mit dem Orchester Aurélie und Jérôme ARNAUD, organisiert von der Folkloregruppe LOUS PASTOURIOS

