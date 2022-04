La capitale du trike Châteaumeillant, 27 mai 2022, Châteaumeillant.

La capitale du trike Châteaumeillant

2022-05-27 – 2022-05-28

Châteaumeillant Cher

La capitale du tricke :

Vendredi 27 après-midi : exposition trikes, balades et défilé de trike

Samedi 28 après-midi : exposition trikes, balades et défilé de trike. Baptême de trike au profit d’Agathe “vaincre la mucoviscidose”. Le soir concert public avec Sprectrum Band ( reprise de rock, Led Zeppelin, Deep Purple, Zz Top, Pink Floyd etc…)

Exposition et dégustation de produits locaux.

+33 6 84 42 97 36

Châteaumeillant

