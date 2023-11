RAND’EAU MEUSE À STENAY – BALADE COMMENTÉE La capitainerie Stenay, 6 juillet 2024, Stenay.

Stenay,Meuse

Venez découvrir la Meuse en canoë à Stenay.

Du port de Stenay aux déversoirs – Parcours commenté avec une guide nature : Nathalie Piquart.

Une occasion unique de découvrir la grande richesse du fleuve : sa faune et sa flore caractéristiques, mais aussi son histoire depuis les premiers peuplements jusqu’aux aménagements contemporains pour en contrôler le cours. Dans tous les cas, vous savourerez des moments hors du temps.

Réservation obligatoire.. Tout public

Samedi 2024-07-06 14:30:00 fin : 2024-07-06 16:30:00. 25 EUR.

La capitainerie Rue du Port

Stenay 55700 Meuse Grand Est



Come and discover the Meuse by canoe in Stenay.

From the port of Stenay to the weirs – Commented tour with a nature guide : Nathalie Piquart.

A unique opportunity to discover the great wealth of the river: its characteristic fauna and flora, but also its history from the first settlements to the contemporary developments to control the course. In any case, you will savor moments out of time.

Reservation required.

Venga a descubrir el Mosa en canoa en Stenay.

Del puerto de Stenay a las presas – Visita guiada con la guía de naturaleza Nathalie Piquart.

Esta es una oportunidad única para descubrir la gran riqueza del río: su flora y fauna características, pero también su historia, desde los primeros asentamientos hasta los desarrollos contemporáneos para controlar su curso. En cualquier caso, disfrutará de una experiencia atemporal.

Imprescindible reservar.

Entdecken Sie in Stenay die Maas mit dem Kanu.

Vom Hafen von Stenay bis zu den Überläufen – Kommentierte Strecke mit einer Naturführerin: Nathalie Piquart.

Eine einzigartige Gelegenheit, den großen Reichtum des Flusses zu entdecken: seine charakteristische Fauna und Flora, aber auch seine Geschichte von den ersten Besiedlungen bis zu den zeitgenössischen Anlagen zur Kontrolle des Flusslaufs. In jedem Fall werden Sie zeitlose Momente genießen.

Reservierung erforderlich.

