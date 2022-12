La capitainerie du port de Caen-Ouistreham et son phare Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Maillon essentiel entre la terre et les navires, découvrez les missions de cet acteur essentiel de l’exploitation portuaire de l’agglomération caennnaise.

La visite se poursuivra par une visite du phare de Ouistreham. Le nombre de participants est fixé à 20 personnes au total, l’effectif sera divisé en deux groupes pour permettre une visite alternée de la capitainerie et du phare ou du phare puis de la capitainerie.

