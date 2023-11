Fête de Noël pour les enfants La capitainerie Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Fête de Noël pour les enfants La capitainerie Chateauneuf-sur-loire, 2 décembre 2023, Chateauneuf-sur-loire. Fête de Noël pour les enfants Samedi 2 décembre, 14h00 La capitainerie Viens passer un moment de magie à la Capitainerie, écris ta lettre au Père Noël. Atelier en partenariat avec Editions Violette & Lulu. Projection de 2 courts métrages animés : Shrek Joyeux Noël, les Stroumpfs : Le conte de Noël. Pop corn à volonté, goûter sucré. La capitainerie Hôtel La Capitainerie, 1 Square du Général de Gaulle, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 22 04 10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Chateauneuf-sur-loire
Lieu La capitainerie
Adresse Hôtel La Capitainerie, 1 Square du Général de Gaulle, Chateauneuf-sur-loire
Ville Chateauneuf-sur-loire

