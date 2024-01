Café littéraire La Capitainerie, 1 square du Général de Gaulle Chateauneuf-sur-loire, vendredi 16 février 2024.

Café littéraire Café littéraire Vendredi 16 février, 14h00 La Capitainerie, 1 square du Général de Gaulle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T14:00:00+01:00 – 2024-02-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T14:00:00+01:00 – 2024-02-16T17:00:00+01:00

Venez assister à une conférence avec Marie Edith Quoniam, auteure castelneuvienne. Elle présentera son livre touchant « Aime-moi jusqu’à la fin de ma vie… Alzheimer en résistance ». Rejoignez-nous pour une après-midi enrichissante, explorant les liens affectifs face à la maladie d’Alzheimer. La conférence sera suivie d’une session de questions-réponses. Réservez votre place et partagez cette expérience littéraire avec nous ! La Capitainerie organisera chaque mois des Cafés Littéraires avec différents auteurs abordant divers thèmes. Profitez également des délicieuses consommations de thé, café et plus encore disponibles sur place.

La Capitainerie, 1 square du Général de Gaulle 1 square du Général de Gaulle, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 22 04 10 »}]

FMACEN045V50B7DU

pixabay