Quine de l’école La Capelle-Bleys, 1 décembre 2023, La Capelle-Bleys.

La Capelle-Bleys,Aveyron

Organisé par l’association des parents d’élèves. A gagner : un repas pour 2 au restaurant le VIeux Pont à Belcastel, des bons d’achats, jambon et canards, paniers garnis, etc… Quine des enfants (jusqu’à 12 ans)..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie



Organized by the parents’ association. To be won: a meal for 2 at the VIeux Pont restaurant in Belcastel, shopping vouchers, ham and duck, gift baskets, etc… Children’s quine (up to age 12).

Organizado por la asociación de padres. Premios a ganar: una comida para 2 personas en el restaurante VIeux Pont de Belcastel, vales de compra, jamón y pato, cestas de regalo, etc. Quine infantil (hasta los 12 años).

Organisiert von der Elternvereinigung der Schüler. Zu gewinnen gibt es ein Essen für 2 im Restaurant le VIeux Pont in Belcastel, Einkaufsgutscheine, Schinken und Enten, Präsentkörbe, etc… Quine der Kinder (bis 12 Jahre).

Mise à jour le 2023-11-21 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA