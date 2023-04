Exposition d’Art textile « Jeux d’enfants », 29 juillet 2023, La Capelle-Bleys.

Replongez dans l’univers des Jeux d’Enfants avec l’exposition d’Art textile de l’équipe de l’Aiguille Magique Amim’. Des stages de broderie seront proposés. Programme détaillé à venir..

2023-07-29 à ; fin : 2023-08-15 . EUR.

La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie



Immerse yourself in the world of Children’s Games with the textile art exhibition of the Aiguille Magique Amim’ team. Embroidery workshops will be offered. Detailed program to come.

Sumérjase en el mundo de los Juegos Infantiles con la exposición de arte textil del equipo Aiguille Magique Amim’. Se ofrecerán cursos de bordado. Programa detallado en breve.

Tauchen Sie mit der Textilkunstausstellung des Teams von L’Aiguille Magique Amim’ wieder in die Welt der Kinderspiele ein. Es werden auch Stickereikurse angeboten. Detailliertes Programm folgt.

