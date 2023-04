Exposition de peintures « Portraits » La Capelle-Bleys Catégories d’Évènement: Aveyron

La Capelle-Bleys

Exposition de peintures « Portraits », 13 mai 2023, La Capelle-Bleys. avec les peintres Jean-Luc GANZ (Ayres) et Marc GEROME (Vaureilles).

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14



with the painters Jean-Luc GANZ (Ayres) and Marc GEROME (Vaureilles) con los pintores Jean-Luc GANZ (Ayres) y Marc GEROME (Vaureilles) mit den Malern Jean-Luc GANZ (Ayres) und Marc GEROME (Vaureilles)

