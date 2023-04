Soirée jeux, 21 février 2023, La Capelle-Bleys.

Soirée jeux à prix libre avec bar du restaurant sur place, nous vous proposons une auberge espagnole en cas de petite faim. Le troisième mardi de chaque mois au Douzoulet..

2023-02-21 à ; fin : 2023-02-21 . EUR.

La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie



Game night at free price with restaurant bar on the spot, we propose you a Spanish inn in case of small hunger. The third Tuesday of each month at Douzoulet.

Tarde de juegos a precio libre con restaurante bar in situ, proponemos un mesón español en caso de pequeña hambre. El tercer martes de cada mes en Le Douzoulet.

Spieleabend zu freien Preisen mit Bar des Restaurants vor Ort. Bei kleinem Hunger bieten wir eine Auberge espagnole an. Jeden dritten Dienstag im Monat im Douzoulet.

