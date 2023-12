Animation famille « Sur les traces de la mystérieuse bête du Vaccarès » La Capelière – C 134 de Fiélouse Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Animation famille « Sur les traces de la mystérieuse bête du Vaccarès » La Capelière – C 134 de Fiélouse Arles, 3 janvier 2024, Arles. Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:30:00

fin : 2024-01-03 16:00:00 Venez enquêter sur la mystérieuse créature qui se cache dans les salles d’exposition de la Capelière !.

Venez enquêter sur la mystérieuse créature qui se cache dans les salles d’exposition de la Capelière !

La Réserve nationale de Camargue vous propose une animation ludique en famille pour découvrir la nouvelle exposition de la Maison de la Réserve et du Vaccarès, et enquêter sur une mystérieuse créature qui se cache dans les salles. EUR.

La Capelière – C 134 de Fiélouse Maison de la réserve et du Vaccarès

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme d’Arles Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Code postal 13200 Lieu La Capelière - C 134 de Fiélouse Adresse La Capelière - C 134 de Fiélouse Maison de la réserve et du Vaccarès Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Capelière - C 134 de Fiélouse Arles Latitude 43.524269 Longitude 4.704542 latitude longitude 43.524269;4.704542

La Capelière - C 134 de Fiélouse Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/