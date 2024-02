La Capelaine Salle des fêtes Lacapelle-Biron, dimanche 7 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-07 07:30

Fin : 2024-04-07 15:00

La Capelaine, multi randonnée de printemps ouverte aux marcheurs et aux vététistes. Circuits cyclistes de 25, 42 et 55 Km. Circuits pédestres de 6, 13 et 23 Km. Dimanche 7 avril, 07h30 1

PRÉPAREZ-VOUS, LA CAPELAINE REVIENT !!!

Bonjour à tous, c’est le club de randonnées local, fort de ses 60 adhérents, le VMC (VTT, Marche et Cyclotourisme), qui organise La Capelaine, multi randonnée de printemps ouverte aux marcheurs et aux vététistes, le 07 avril 2024, les chemins impeccablement balisés par les membres et organisateurs

Stéphane Malby 06 45 65 90 22 malby.stephane@orange.fr et Guy Floissat 07 85 20 35 01

Coureurs, marcheurs, vététistes : affûtez vos mollets, briquez vos chaussures et vos vélos

Inscription dés 7h30, départ a partir de 8h30

à l’affiche : Circuits cyclistes de 25, 42 et 55 Km.

Circuits pédestres de 6, 13 et 23 Km.

Tourin et tombola à l’arrivée.

Restauration sur place

Tarifs : VTT 25Km = 6€ – 42 et 55 Km =8€

Marche et Trail : 6Km = 3€ 13 et 23 Km 6€

Gratuit pour les moins de 10 ans

Salle des fêtes Lacapelle Biron Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne